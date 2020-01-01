Токеномика на HAROLD (HAROLD) Открийте ключова информация за HAROLD (HAROLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HAROLD (HAROLD) Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Официален уебсайт: https://harold.vip Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Купете HAROLD сега!

Токеномика и анализ на цената за HAROLD (HAROLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HAROLD (HAROLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Рекорд за всички времена: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Текуща цена: $ 0.002179 $ 0.002179 $ 0.002179 Научете повече за цената на HAROLD (HAROLD)

Токеномика на HAROLD (HAROLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HAROLD (HAROLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAROLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAROLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAROLD, разгледайте цената в реално време на токените HAROLD!

История на цените на HAROLD (HAROLD) Анализирането на историята на цените на HAROLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HAROLD сега!

Прогноза за цената за HAROLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAROLD? Нашата страница за прогноза за цената HAROLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAROLD сега!

