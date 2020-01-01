Токеномика на HARD Protocol (HARD) Открийте ключова информация за HARD Protocol (HARD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HARD Protocol (HARD) Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield. Официален уебсайт: https://kava.io/lend Бяла книга: https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/kava Купете HARD сега!

Токеномика и анализ на цената за HARD Protocol (HARD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HARD Protocol (HARD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 134.79M $ 134.79M $ 134.79M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.9956 $ 2.9956 $ 2.9956 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006588800300958 $ 0.006588800300958 $ 0.006588800300958 Текуща цена: $ 0.009406 $ 0.009406 $ 0.009406 Научете повече за цената на HARD Protocol (HARD)

Токеномика на HARD Protocol (HARD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HARD Protocol (HARD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HARD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HARD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HARD, разгледайте цената в реално време на токените HARD!

Как да купя HARD Интересувате се да добавите HARD Protocol (HARD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HARD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HARD в MEXC сега!

История на цените на HARD Protocol (HARD) Анализирането на историята на цените на HARD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HARD сега!

Прогноза за цената за HARD Искате ли да знаете какъв път може да поеме HARD? Нашата страница за прогноза за цената HARD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HARD сега!

