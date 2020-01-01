Токеномика на Happy Cat (HAPPY) Открийте ключова информация за Happy Cat (HAPPY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Happy Cat (HAPPY) The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Официален уебсайт: https://happycatonsol.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Купете HAPPY сега!

Токеномика и анализ на цената за Happy Cat (HAPPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Happy Cat (HAPPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Общо предлагане: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Циркулиращо предлагане: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Рекорд за всички времена: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Текуща цена: $ 0.0016169 $ 0.0016169 $ 0.0016169 Научете повече за цената на Happy Cat (HAPPY)

Токеномика на Happy Cat (HAPPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Happy Cat (HAPPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAPPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAPPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAPPY, разгледайте цената в реално време на токените HAPPY!

Как да купя HAPPY Интересувате се да добавите Happy Cat (HAPPY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HAPPY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HAPPY в MEXC сега!

История на цените на Happy Cat (HAPPY) Анализирането на историята на цените на HAPPY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HAPPY сега!

Прогноза за цената за HAPPY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAPPY? Нашата страница за прогноза за цената HAPPY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAPPY сега!

