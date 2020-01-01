Токеномика на Haedal Protocol (HAEDAL) Открийте ключова информация за Haedal Protocol (HAEDAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Haedal Protocol (HAEDAL) Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Официален уебсайт: https://www.haedal.xyz/ Бяла книга: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Изследовател на блокове: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Купете HAEDAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Haedal Protocol (HAEDAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Haedal Protocol (HAEDAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.32M $ 32.32M $ 32.32M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 146.09M $ 146.09M $ 146.09M Рекорд за всички времена: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Текуща цена: $ 0.14609 $ 0.14609 $ 0.14609 Научете повече за цената на Haedal Protocol (HAEDAL)

Токеномика на Haedal Protocol (HAEDAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Haedal Protocol (HAEDAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAEDAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAEDAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAEDAL, разгледайте цената в реално време на токените HAEDAL!

История на цените на Haedal Protocol (HAEDAL) Анализирането на историята на цените на HAEDAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HAEDAL сега!

Прогноза за цената за HAEDAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAEDAL? Нашата страница за прогноза за цената HAEDAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAEDAL сега!

