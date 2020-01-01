Токеномика на Humanity (H) Открийте ключова информация за Humanity (H), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Humanity (H) Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity. Официален уебсайт: https://www.humanity.org/ Бяла книга: https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol Изследовател на блокове: https://humanity-mainnet.explorer.alchemy.com/ Купете H сега!

Токеномика и анализ на цената за Humanity (H) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Humanity (H), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 68.95M $ 68.95M $ 68.95M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (оценка при пълна реализация): $ 377.80M $ 377.80M $ 377.80M Рекорд за всички времена: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 Текуща цена: $ 0.03778 $ 0.03778 $ 0.03778 Научете повече за цената на Humanity (H)

Токеномика на Humanity (H): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Humanity (H) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой H токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой H токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на H, разгледайте цената в реално време на токените H!

