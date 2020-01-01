Токеномика на Xeno Governance (GXE) Открийте ключова информация за Xeno Governance (GXE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Официален уебсайт: https://project-xeno.com/ Бяла книга: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Купете GXE сега!

Токеномика и анализ на цената за Xeno Governance (GXE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xeno Governance (GXE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Рекорд за всички времена: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 Текуща цена: $ 0.00211 $ 0.00211 $ 0.00211 Научете повече за цената на Xeno Governance (GXE)

Токеномика на Xeno Governance (GXE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xeno Governance (GXE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GXE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GXE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GXE, разгледайте цената в реално време на токените GXE!

Как да купя GXE Интересувате се да добавите Xeno Governance (GXE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GXE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GXE в MEXC сега!

История на цените на Xeno Governance (GXE) Анализирането на историята на цените на GXE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GXE сега!

Прогноза за цената за GXE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GXE? Нашата страница за прогноза за цената GXE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GXE сега!

