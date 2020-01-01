Токеномика на Guru Network (GURU) Открийте ключова информация за Guru Network (GURU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Guru Network (GURU) Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Официален уебсайт: https://www.gurunetwork.ai Бяла книга: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Купете GURU сега!

Токеномика и анализ на цената за Guru Network (GURU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Guru Network (GURU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Рекорд за всички времена: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00130312251110386 $ 0.00130312251110386 $ 0.00130312251110386 Текуща цена: $ 0.001435 $ 0.001435 $ 0.001435 Научете повече за цената на Guru Network (GURU)

Токеномика на Guru Network (GURU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Guru Network (GURU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GURU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GURU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GURU, разгледайте цената в реално време на токените GURU!

История на цените на Guru Network (GURU) Анализирането на историята на цените на GURU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GURU сега!

Прогноза за цената за GURU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GURU? Нашата страница за прогноза за цената GURU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GURU сега!

