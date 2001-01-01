Токеномика на GUNZ (GUN) Открийте ключова информация за GUNZ (GUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GUNZ (GUN) GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. Официален уебсайт: https://gunbygunz.com/ Бяла книга: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe Купете GUN сега!

Токеномика и анализ на цената за GUNZ (GUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GUNZ (GUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.24M $ 32.24M $ 32.24M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (оценка при пълна реализация): $ 310.60M $ 310.60M $ 310.60M Рекорд за всички времена: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 Текуща цена: $ 0.03106 $ 0.03106 $ 0.03106 Научете повече за цената на GUNZ (GUN)

Токеномика на GUNZ (GUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GUNZ (GUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUN, разгледайте цената в реално време на токените GUN!

Как да купя GUN Интересувате се да добавите GUNZ (GUN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GUN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GUN в MEXC сега!

История на цените на GUNZ (GUN) Анализирането на историята на цените на GUN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GUN сега!

Прогноза за цената за GUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме GUN? Нашата страница за прогноза за цената GUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GUN сега!

