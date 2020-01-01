Токеномика на Gull ai (GULL) Открийте ключова информация за Gull ai (GULL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gull ai (GULL) Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance. Официален уебсайт: https://www.gullnetwork.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093 Купете GULL сега!

Токеномика и анализ на цената за Gull ai (GULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gull ai (GULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0156 $ 0.0156 $ 0.0156 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000445 $ 0.000445 $ 0.000445 Научете повече за цената на Gull ai (GULL)

Токеномика на Gull ai (GULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gull ai (GULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GULL, разгледайте цената в реално време на токените GULL!

История на цените на Gull ai (GULL) Анализирането на историята на цените на GULL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GULL сега!

Прогноза за цената за GULL Искате ли да знаете какъв път може да поеме GULL? Нашата страница за прогноза за цената GULL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GULL сега!

