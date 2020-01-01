Токеномика на Game tree Coin (GTCOIN) Открийте ключова информация за Game tree Coin (GTCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Game tree Coin (GTCOIN) GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. Официален уебсайт: https://gametree.io/ Бяла книга: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf Изследовател на блокове: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 Купете GTCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Game tree Coin (GTCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Game tree Coin (GTCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 301.00K $ 301.00K $ 301.00K Рекорд за всички времена: $ 0.60323 $ 0.60323 $ 0.60323 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 Текуща цена: $ 0.0000301 $ 0.0000301 $ 0.0000301 Научете повече за цената на Game tree Coin (GTCOIN)

Токеномика на Game tree Coin (GTCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Game tree Coin (GTCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GTCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GTCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GTCOIN, разгледайте цената в реално време на токените GTCOIN!

