Информация за GT Protocol (GTAI) Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Официален уебсайт: https://gt-protocol.io/ Бяла книга: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code

Токеномика и анализ на цената за GT Protocol (GTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GT Protocol (GTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Общо предлагане: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Циркулиращо предлагане: $ 59.72M $ 59.72M $ 59.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Рекорд за всички времена: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 Текуща цена: $ 0.1468 $ 0.1468 $ 0.1468 Научете повече за цената на GT Protocol (GTAI)

Токеномика на GT Protocol (GTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GT Protocol (GTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GTAI, разгледайте цената в реално време на токените GTAI!

История на цените на GT Protocol (GTAI) Анализирането на историята на цените на GTAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GTAI сега!

Прогноза за цената за GTAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GTAI? Нашата страница за прогноза за цената GTAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GTAI сега!

