Информация за GameSwift (GSWIFT) GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Официален уебсайт: https://gswift.community/ Бяла книга: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Купете GSWIFT сега!

Токеномика и анализ на цената за GameSwift (GSWIFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GameSwift (GSWIFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Общо предлагане: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Циркулиращо предлагане: $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Рекорд за всички времена: $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 Текуща цена: $ 0.007576 $ 0.007576 $ 0.007576 Научете повече за цената на GameSwift (GSWIFT)

Токеномика на GameSwift (GSWIFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GameSwift (GSWIFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GSWIFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GSWIFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GSWIFT, разгледайте цената в реално време на токените GSWIFT!

Как да купя GSWIFT Интересувате се да добавите GameSwift (GSWIFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GSWIFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GSWIFT в MEXC сега!

История на цените на GameSwift (GSWIFT) Анализирането на историята на цените на GSWIFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GSWIFT сега!

Прогноза за цената за GSWIFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GSWIFT? Нашата страница за прогноза за цената GSWIFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GSWIFT сега!

