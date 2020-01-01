Токеномика на GST (GST) Открийте ключова информация за GST (GST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GST (GST) STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Официален уебсайт: https://stepn.com/ Бяла книга: https://stepn.com/litePaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Купете GST сега!

Токеномика и анализ на цената за GST (GST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GST (GST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.56M $ 23.56M $ 23.56M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 3.73B $ 3.73B $ 3.73B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005702446816773178 $ 0.005702446816773178 $ 0.005702446816773178 Текуща цена: $ 0.006311 $ 0.006311 $ 0.006311 Научете повече за цената на GST (GST)

Токеномика на GST (GST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GST (GST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GST, разгледайте цената в реално време на токените GST!

Как да купя GST Интересувате се да добавите GST (GST) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GST, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GST в MEXC сега!

История на цените на GST (GST) Анализирането на историята на цените на GST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GST сега!

Прогноза за цената за GST Искате ли да знаете какъв път може да поеме GST? Нашата страница за прогноза за цената GST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GST сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!