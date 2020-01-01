Токеномика на Triathon (GROW) Открийте ключова информация за Triathon (GROW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Triathon (GROW) Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Официален уебсайт: https://www.triathon.space/ Бяла книга: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Купете GROW сега!

Токеномика и анализ на цената за Triathon (GROW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Triathon (GROW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Рекорд за всички времена: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Текуща цена: $ 0.0131 $ 0.0131 $ 0.0131 Научете повече за цената на Triathon (GROW)

Токеномика на Triathon (GROW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Triathon (GROW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GROW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GROW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GROW, разгледайте цената в реално време на токените GROW!

Как да купя GROW Интересувате се да добавите Triathon (GROW) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GROW, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GROW в MEXC сега!

История на цените на Triathon (GROW) Анализирането на историята на цените на GROW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GROW сега!

Прогноза за цената за GROW Искате ли да знаете какъв път може да поеме GROW? Нашата страница за прогноза за цената GROW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GROW сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!