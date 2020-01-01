Токеномика на Green Bitcoin (GREENBTC) Открийте ключова информация за Green Bitcoin (GREENBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Green Bitcoin (GREENBTC) Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Официален уебсайт: https://greenbitcoin.xyz/ Бяла книга: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Купете GREENBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Green Bitcoin (GREENBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Green Bitcoin (GREENBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 677.94K $ 677.94K $ 677.94K Рекорд за всички времена: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Текуща цена: $ 0.03257 $ 0.03257 $ 0.03257 Научете повече за цената на Green Bitcoin (GREENBTC)

Токеномика на Green Bitcoin (GREENBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Green Bitcoin (GREENBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GREENBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GREENBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GREENBTC, разгледайте цената в реално време на токените GREENBTC!

История на цените на Green Bitcoin (GREENBTC) Анализирането на историята на цените на GREENBTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GREENBTC сега!

Прогноза за цената за GREENBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GREENBTC? Нашата страница за прогноза за цената GREENBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GREENBTC сега!

