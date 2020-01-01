Токеномика на GRASS (GRASS) Открийте ключова информация за GRASS (GRASS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GRASS (GRASS) Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Официален уебсайт: https://www.getgrass.io/ Бяла книга: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs

Токеномика и анализ на цената за GRASS (GRASS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GRASS (GRASS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 172.95M $ 172.95M $ 172.95M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Текуща цена: $ 0.7091 $ 0.7091 $ 0.7091 Научете повече за цената на GRASS (GRASS)

Токеномика на GRASS (GRASS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GRASS (GRASS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRASS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRASS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRASS, разгледайте цената в реално време на токените GRASS!

История на цените на GRASS (GRASS) Анализирането на историята на цените на GRASS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GRASS сега!

Прогноза за цената за GRASS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRASS? Нашата страница за прогноза за цената GRASS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRASS сега!

