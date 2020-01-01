Токеномика на GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Открийте ключова информация за GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GRAM Ecosystem (GRAMPUS) GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Официален уебсайт: https://gram.voyage Бяла книга: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Купете GRAMPUS сега!

Токеномика и анализ на цената за GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.001285 $ 0.001285 $ 0.001285 Научете повече за цената на GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Токеномика на GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GRAM Ecosystem (GRAMPUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRAMPUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRAMPUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRAMPUS, разгледайте цената в реално време на токените GRAMPUS!

Как да купя GRAMPUS Интересувате се да добавите GRAM Ecosystem (GRAMPUS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GRAMPUS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GRAMPUS в MEXC сега!

История на цените на GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Анализирането на историята на цените на GRAMPUS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GRAMPUS сега!

Прогноза за цената за GRAMPUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRAMPUS? Нашата страница за прогноза за цената GRAMPUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRAMPUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!