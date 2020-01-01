Токеномика на Camelot Token (GRAIL) Открийте ключова информация за Camelot Token (GRAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Camelot Token (GRAIL) Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Официален уебсайт: https://camelot.exchange/ Бяла книга: https://docs.camelot.exchange/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Купете GRAIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Camelot Token (GRAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Camelot Token (GRAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 Най-ниска стойност за целия период: $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 Текуща цена: $ 336.79 $ 336.79 $ 336.79 Научете повече за цената на Camelot Token (GRAIL)

Токеномика на Camelot Token (GRAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Camelot Token (GRAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRAIL, разгледайте цената в реално време на токените GRAIL!

Как да купя GRAIL Интересувате се да добавите Camelot Token (GRAIL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GRAIL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GRAIL в MEXC сега!

История на цените на Camelot Token (GRAIL) Анализирането на историята на цените на GRAIL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GRAIL сега!

Прогноза за цената за GRAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRAIL? Нашата страница за прогноза за цената GRAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRAIL сега!

