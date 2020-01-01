Токеномика на Outer Ring MMO (GQ) Открийте ключова информация за Outer Ring MMO (GQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Outer Ring MMO (GQ) Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Официален уебсайт: https://blinkgalaxy.com Бяла книга: https://docs.blinkgalaxy.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Купете GQ сега!

Токеномика и анализ на цената за Outer Ring MMO (GQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Outer Ring MMO (GQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 376.78K $ 376.78K $ 376.78K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (оценка при пълна реализация): $ 635.00K $ 635.00K $ 635.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Текуща цена: $ 0.0000635 $ 0.0000635 $ 0.0000635 Научете повече за цената на Outer Ring MMO (GQ)

Токеномика на Outer Ring MMO (GQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Outer Ring MMO (GQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GQ, разгледайте цената в реално време на токените GQ!

Как да купя GQ Интересувате се да добавите Outer Ring MMO (GQ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GQ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GQ в MEXC сега!

История на цените на Outer Ring MMO (GQ) Анализирането на историята на цените на GQ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GQ сега!

Прогноза за цената за GQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме GQ? Нашата страница за прогноза за цената GQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GQ сега!

