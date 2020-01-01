Токеномика на GoPlus Security (GPS) Открийте ключова информация за GoPlus Security (GPS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GoPlus Security (GPS) GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection. Официален уебсайт: https://gopluslabs.io Бяла книга: https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5 Купете GPS сега!

Токеномика и анализ на цената за GoPlus Security (GPS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GoPlus Security (GPS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.19M $ 42.19M $ 42.19M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 170.21M $ 170.21M $ 170.21M Рекорд за всички времена: $ 0.220266 $ 0.220266 $ 0.220266 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015247385630968892 $ 0.015247385630968892 $ 0.015247385630968892 Текуща цена: $ 0.017021 $ 0.017021 $ 0.017021 Научете повече за цената на GoPlus Security (GPS)

Токеномика на GoPlus Security (GPS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GoPlus Security (GPS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GPS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GPS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GPS, разгледайте цената в реално време на токените GPS!

