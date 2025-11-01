БорсаDEX+
Цената в реално време на Graphite днес е 0.4539 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GP в MEXC сега.

Повече за GP

GPценова информация

Какво представлява GP

Бяла книга GP

Официален уебсайт на GP

Токеномика на GP

GP ценова прогноза

GP История

Ръководство за закупуване за GP

Конвертор на валута GP във фиат

GP спот

GP USDT-M фючърси

Graphite Лого

Graphite цена(GP)

1 GP към USD - цена в реално време:

$0.4539
+0.62%1D
USD
Graphite (GP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:36 (UTC+8)

Информация за цената за Graphite (GP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.4014
24-часов нисък
$ 0.491
24-часов висок

$ 0.4014
$ 0.491
$ 6.974056528051682
$ 0.027421874976476645
+0.62%

+0.62%

-12.21%

-12.21%

Цената в реално време за Graphite (GP) е$ 0.4539. През последните 24 часа GP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.4014 до най-висока стойност $ 0.491, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GP е $ 6.974056528051682, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.027421874976476645.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GP има промяна от +0.62% за последния час, +0.62% за 24 часа и -12.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Graphite (GP)

No.941

$ 15.26M
$ 50.68K
$ 26.93M
33.63M
59,335,026.17143094
SOL

Текущата пазарна капитализация на Graphite е $ 15.26M, като 24-часовият обем на търговията е $ 50.68K. Циркулиращото предлагане на GP е 33.63M, като общото предлагане е 59335026.17143094. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.93M.

История на цените за Graphite (GP) USD

Проследете промените в цените за Graphite днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.002797+0.62%
30 дни$ -0.4619-50.44%
60 дни$ -1.05-69.82%
90 дни$ -2.6161-85.22%
Graphite Промяна на цената днес

Днес GP регистрира промяна от $ +0.002797 (+0.62%), отразяваща последната му пазарна активност.

Graphite 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.4619 (-50.44%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Graphite 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GP отбеляза промяна на $ -1.05 (-69.82%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Graphite 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -2.6161 (-85.22%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Graphite (GP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Graphite сега.

Какво е Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Graphite инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Graphite в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Graphite купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Graphite (USD)

Колко ще струва Graphite (GP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Graphite (GP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Graphite.

Проверете прогнозата за цената за Graphite сега!

Токеномика на Graphite (GP)

Разбирането на токеномиката на Graphite (GP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GP сега!

Как да купя Graphite (GP)

Търсите как да купите Graphite? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Graphite от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GP към местни валути

1 Graphite(GP) към VND
11,944.3785
1 Graphite(GP) към AUD
A$0.689928
1 Graphite(GP) към GBP
0.344964
1 Graphite(GP) към EUR
0.390354
1 Graphite(GP) към USD
$0.4539
1 Graphite(GP) към MYR
RM1.901841
1 Graphite(GP) към TRY
19.086495
1 Graphite(GP) към JPY
¥69.9006
1 Graphite(GP) към ARS
ARS$657.823653
1 Graphite(GP) към RUB
36.67512
1 Graphite(GP) към INR
40.30632
1 Graphite(GP) към IDR
Rp7,564.996974
1 Graphite(GP) към PHP
26.648469
1 Graphite(GP) към EGP
￡E.21.437697
1 Graphite(GP) към BRL
R$2.437443
1 Graphite(GP) към CAD
C$0.63546
1 Graphite(GP) към BDT
55.521048
1 Graphite(GP) към NGN
656.870463
1 Graphite(GP) към COP
$1,752.5079
1 Graphite(GP) към ZAR
R.7.866087
1 Graphite(GP) към UAH
19.041105
1 Graphite(GP) към TZS
T.Sh.1,117.978395
1 Graphite(GP) към VES
Bs100.3119
1 Graphite(GP) към CLP
$427.5738
1 Graphite(GP) към PKR
Rs127.495971
1 Graphite(GP) към KZT
240.539766
1 Graphite(GP) към THB
฿14.710899
1 Graphite(GP) към TWD
NT$13.961964
1 Graphite(GP) към AED
د.إ1.665813
1 Graphite(GP) към CHF
Fr0.36312
1 Graphite(GP) към HKD
HK$3.526803
1 Graphite(GP) към AMD
֏173.70753
1 Graphite(GP) към MAD
.د.م4.198575
1 Graphite(GP) към MXN
$8.424384
1 Graphite(GP) към SAR
ريال1.702125
1 Graphite(GP) към ETB
Br70.000458
1 Graphite(GP) към KES
KSh58.639341
1 Graphite(GP) към JOD
د.أ0.3218151
1 Graphite(GP) към PLN
1.674891
1 Graphite(GP) към RON
лв1.99716
1 Graphite(GP) към SEK
kr4.307511
1 Graphite(GP) към BGN
лв0.767091
1 Graphite(GP) към HUF
Ft152.673804
1 Graphite(GP) към CZK
9.57729
1 Graphite(GP) към KWD
د.ك0.1388934
1 Graphite(GP) към ILS
1.475175
1 Graphite(GP) към BOB
Bs3.136449
1 Graphite(GP) към AZN
0.77163
1 Graphite(GP) към TJS
SM4.180419
1 Graphite(GP) към GEL
1.230069
1 Graphite(GP) към AOA
Kz416.040201
1 Graphite(GP) към BHD
.د.ب0.1706664
1 Graphite(GP) към BMD
$0.4539
1 Graphite(GP) към DKK
kr2.936733
1 Graphite(GP) към HNL
L11.946648
1 Graphite(GP) към MUR
20.761386
1 Graphite(GP) към NAD
$7.843392
1 Graphite(GP) към NOK
kr4.593468
1 Graphite(GP) към NZD
$0.789786
1 Graphite(GP) към PAB
B/.0.4539
1 Graphite(GP) към PGK
K1.910919
1 Graphite(GP) към QAR
ر.ق1.652196
1 Graphite(GP) към RSD
дин.46.125318
1 Graphite(GP) към UZS
soʻm5,468.673441
1 Graphite(GP) към ALL
L38.041359
1 Graphite(GP) към ANG
ƒ0.812481
1 Graphite(GP) към AWG
ƒ0.812481
1 Graphite(GP) към BBD
$0.9078
1 Graphite(GP) към BAM
KM0.762552
1 Graphite(GP) към BIF
Fr1,342.6362
1 Graphite(GP) към BND
$0.59007
1 Graphite(GP) към BSD
$0.4539
1 Graphite(GP) към JMD
$72.923574
1 Graphite(GP) към KHR
1,822.889634
1 Graphite(GP) към KMF
Fr193.3614
1 Graphite(GP) към LAK
9,867.391107
1 Graphite(GP) към LKR
රු138.339642
1 Graphite(GP) към MDL
L7.67091
1 Graphite(GP) към MGA
Ar2,044.59255
1 Graphite(GP) към MOP
P3.635739
1 Graphite(GP) към MVR
6.94467
1 Graphite(GP) към MWK
MK788.020329
1 Graphite(GP) към MZN
MT29.00421
1 Graphite(GP) към NPR
रु64.444722
1 Graphite(GP) към PYG
3,219.0588
1 Graphite(GP) към RWF
Fr659.5167
1 Graphite(GP) към SBD
$3.735597
1 Graphite(GP) към SCR
6.340983
1 Graphite(GP) към SRD
$17.47515
1 Graphite(GP) към SVC
$3.971625
1 Graphite(GP) към SZL
L7.875165
1 Graphite(GP) към TMT
m1.58865
1 Graphite(GP) към TND
د.ت1.3331043
1 Graphite(GP) към TTD
$3.072903
1 Graphite(GP) към UGX
Sh1,581.3876
1 Graphite(GP) към XAF
Fr257.8152
1 Graphite(GP) към XCD
$1.22553
1 Graphite(GP) към XOF
Fr257.8152
1 Graphite(GP) към XPF
Fr46.7517
1 Graphite(GP) към BWP
P6.100416
1 Graphite(GP) към BZD
$0.912339
1 Graphite(GP) към CVE
$43.252131
1 Graphite(GP) към DJF
Fr80.7942
1 Graphite(GP) към DOP
$29.090451
1 Graphite(GP) към DZD
د.ج58.984305
1 Graphite(GP) към FJD
$1.025814
1 Graphite(GP) към GNF
Fr3,946.6605
1 Graphite(GP) към GTQ
Q3.481413
1 Graphite(GP) към GYD
$95.055738
1 Graphite(GP) към ISK
kr56.7375

Graphite ресурс

За по-задълбочено разбиране на Graphite, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Graphite
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Graphite

Колко струва Graphite (GP) днес?
Цената в реално време на GP в USD е 0.4539 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GP към USD?
Текущата цена на GP към USD е $ 0.4539. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Graphite?
Пазарната капитализация за GP е $ 15.26M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GP?
Циркулиращото предлагане на GP е 33.63M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GP?
GP постигна ATH цена от 6.974056528051682 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GP?
GP достигна ATL цена от 0.027421874976476645 USD.
Какъв е обемът на търговията на GP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GP е $ 50.68K USD.
Ще се повиши ли GP тази година?
GP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Graphite (GP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

