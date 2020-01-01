Токеномика на Got Guaranteed (GOTG) Открийте ключова информация за Got Guaranteed (GOTG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Got Guaranteed (GOTG) GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Официален уебсайт: https://gotg.world/ Бяла книга: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Купете GOTG сега!

Токеномика и анализ на цената за Got Guaranteed (GOTG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Got Guaranteed (GOTG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Рекорд за всички времена: $ 15 $ 15 $ 15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Текуща цена: $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0037 Научете повече за цената на Got Guaranteed (GOTG)

Токеномика на Got Guaranteed (GOTG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Got Guaranteed (GOTG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOTG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOTG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOTG, разгледайте цената в реално време на токените GOTG!

Как да купя GOTG Интересувате се да добавите Got Guaranteed (GOTG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GOTG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GOTG в MEXC сега!

История на цените на Got Guaranteed (GOTG) Анализирането на историята на цените на GOTG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GOTG сега!

Прогноза за цената за GOTG Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOTG? Нашата страница за прогноза за цената GOTG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOTG сега!

