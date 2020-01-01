Токеномика на GORK AI AGENT (GORKAI) Открийте ключова информация за GORK AI AGENT (GORKAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GORK AI AGENT (GORKAI) Gork AI Agent is a vibrant, meme-inspired AI platform that delivers witty, real-time responses. Built for seamless integration with platforms like X, it redefines conversational AI with humor and creativity. Официален уебсайт: https://gorkai.club/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EcwYoghkvSyfLyeg6rDHe6zpvVxGhV3HapheeZv7MeUe Купете GORKAI сега!

Токеномика и анализ на цената за GORK AI AGENT (GORKAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GORK AI AGENT (GORKAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0000000000219 $ 0.0000000000219 $ 0.0000000000219 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000002564 $ 0.000000000000002564 $ 0.000000000000002564 Текуща цена: $ 0.00000000000008 $ 0.00000000000008 $ 0.00000000000008 Научете повече за цената на GORK AI AGENT (GORKAI)

Токеномика на GORK AI AGENT (GORKAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GORK AI AGENT (GORKAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GORKAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GORKAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GORKAI, разгледайте цената в реално време на токените GORKAI!

История на цените на GORK AI AGENT (GORKAI) Анализирането на историята на цените на GORKAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GORKAI сега!

Прогноза за цената за GORKAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GORKAI? Нашата страница за прогноза за цената GORKAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GORKAI сега!

