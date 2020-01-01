Токеномика на New XAI gork (GORK) Открийте ключова информация за New XAI gork (GORK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за New XAI gork (GORK) @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Купете GORK сега!

Токеномика и анализ на цената за New XAI gork (GORK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New XAI gork (GORK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Рекорд за всички времена: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Текуща цена: $ 0.007789 $ 0.007789 $ 0.007789 Научете повече за цената на New XAI gork (GORK)

Токеномика на New XAI gork (GORK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New XAI gork (GORK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GORK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GORK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GORK, разгледайте цената в реално време на токените GORK!

