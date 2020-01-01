Токеномика на gorilla (GORILLABSC) Открийте ключова информация за gorilla (GORILLABSC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за gorilla (GORILLABSC) $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Официален уебсайт: https://gorillabsc.vip Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Купете GORILLABSC сега!

Токеномика и анализ на цената за gorilla (GORILLABSC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за gorilla (GORILLABSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Рекорд за всички времена: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Текуща цена: $ 0.004926 $ 0.004926 $ 0.004926 Научете повече за цената на gorilla (GORILLABSC)

Токеномика на gorilla (GORILLABSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на gorilla (GORILLABSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GORILLABSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GORILLABSC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GORILLABSC, разгледайте цената в реално време на токените GORILLABSC!

Как да купя GORILLABSC Интересувате се да добавите gorilla (GORILLABSC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GORILLABSC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GORILLABSC в MEXC сега!

История на цените на gorilla (GORILLABSC) Анализирането на историята на цените на GORILLABSC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GORILLABSC сега!

Прогноза за цената за GORILLABSC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GORILLABSC? Нашата страница за прогноза за цената GORILLABSC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GORILLABSC сега!

