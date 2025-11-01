Какво е Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Alphabet xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Токеномика на Alphabet xStock (GOOGLX)

Разбирането на токеномиката на Alphabet xStock (GOOGLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOOGLX сега!

Как да купя Alphabet xStock (GOOGLX)

Търсите как да купите Alphabet xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Alphabet xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Alphabet xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Alphabet xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Alphabet xStock Колко струва Alphabet xStock (GOOGLX) днес? Цената в реално време на GOOGLX в USD е 278.77 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на GOOGLX към USD? $ 278.77 . Каква е пазарната капитализация на Alphabet xStock? Пазарната капитализация за GOOGLX е $ 6.30M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на GOOGLX? Циркулиращото предлагане на GOOGLX е 22.60K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOOGLX? GOOGLX постигна ATH цена от 298.97509376416326 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOOGLX? GOOGLX достигна ATL цена от 169.44795144400413 USD . Какъв е обемът на търговията на GOOGLX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOOGLX е $ 60.44K USD .

