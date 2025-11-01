БорсаDEX+
Цената в реално време на Alphabet xStock днес е 278.77 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOOGLX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOOGLX в MEXC сега.

Повече за GOOGLX

GOOGLXценова информация

Какво представлява GOOGLX

Официален уебсайт на GOOGLX

Токеномика на GOOGLX

GOOGLX ценова прогноза

GOOGLX История

Ръководство за закупуване за GOOGLX

Alphabet xStock Лого

Alphabet xStock цена(GOOGLX)

1 GOOGLX към USD - цена в реално време:

$278.77
$278.77$278.77
-0.56%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:33 (UTC+8)

Информация за цената за Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 274.9
$ 274.9$ 274.9
24-часов нисък
$ 285.74
$ 285.74$ 285.74
24-часов висок

$ 274.9
$ 274.9$ 274.9

$ 285.74
$ 285.74$ 285.74

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.61%

-0.55%

+6.98%

+6.98%

Цената в реално време за Alphabet xStock (GOOGLX) е$ 278.77. През последните 24 часа GOOGLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 274.9 до най-висока стойност $ 285.74, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOOGLX е $ 298.97509376416326, а най-ниската цена за всички времена е $ 169.44795144400413.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOOGLX има промяна от -0.61% за последния час, -0.55% за 24 часа и +6.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1314

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

$ 60.44K
$ 60.44K$ 60.44K

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.21133508
22,599.21133508 22,599.21133508

SOL

Текущата пазарна капитализация на Alphabet xStock е $ 6.30M, като 24-часовият обем на търговията е $ 60.44K. Циркулиращото предлагане на GOOGLX е 22.60K, като общото предлагане е 22599.21133508. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.30M.

История на цените за Alphabet xStock (GOOGLX) USD

Проследете промените в цените за Alphabet xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.5699-0.55%
30 дни$ +34.78+14.25%
60 дни$ +66.23+31.16%
90 дни$ +90.28+47.89%
Alphabet xStock Промяна на цената днес

Днес GOOGLX регистрира промяна от $ -1.5699 (-0.55%), отразяваща последната му пазарна активност.

Alphabet xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +34.78 (+14.25%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Alphabet xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GOOGLX отбеляза промяна на $ +66.23 (+31.16%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Alphabet xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +90.28 (+47.89%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Alphabet xStock (GOOGLX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Alphabet xStock сега.

Какво е Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Alphabet xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GOOGLX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Alphabet xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Alphabet xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Alphabet xStock (USD)

Колко ще струва Alphabet xStock (GOOGLX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Alphabet xStock (GOOGLX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Alphabet xStock.

Проверете прогнозата за цената за Alphabet xStock сега!

Токеномика на Alphabet xStock (GOOGLX)

Разбирането на токеномиката на Alphabet xStock (GOOGLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOOGLX сега!

Как да купя Alphabet xStock (GOOGLX)

Търсите как да купите Alphabet xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Alphabet xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GOOGLX към местни валути

1 Alphabet xStock(GOOGLX) към VND
7,335,832.55
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AUD
A$423.7304
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към GBP
211.8652
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към EUR
239.7422
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към USD
$278.77
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MYR
RM1,168.0463
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TRY
11,722.2785
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към JPY
¥42,930.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ARS
ARS$404,012.9979
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към RUB
22,524.616
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към INR
24,754.776
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към IDR
Rp4,646,164.8082
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PHP
16,366.5867
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към EGP
￡E.13,166.3071
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BRL
R$1,496.9949
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към CAD
C$390.278
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BDT
34,099.1464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към NGN
403,427.5809
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към COP
$1,076,330.97
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ZAR
R.4,831.0841
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към UAH
11,694.4015
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TZS
T.Sh.686,624.4485
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към VES
Bs61,608.17
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към CLP
$262,601.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PKR
Rs78,303.7053
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към KZT
147,731.3738
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към THB
฿9,034.9357
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TWD
NT$8,574.9652
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AED
د.إ1,023.0859
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към CHF
Fr223.016
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към HKD
HK$2,166.0429
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AMD
֏106,685.279
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MAD
.د.م2,578.6225
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MXN
$5,173.9712
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SAR
ريال1,045.3875
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ETB
Br42,991.9094
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към KES
KSh36,014.2963
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към JOD
د.أ197.64793
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PLN
1,028.6613
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към RON
лв1,226.588
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SEK
kr2,645.5273
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BGN
лв471.1213
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към HUF
Ft93,767.0772
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към CZK
5,882.047
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към KWD
د.ك85.30362
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ILS
906.0025
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BOB
Bs1,926.3007
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AZN
473.909
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TJS
SM2,567.4717
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към GEL
755.4667
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AOA
Kz255,517.7943
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BHD
.د.ب104.81752
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BMD
$278.77
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към DKK
kr1,803.6419
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към HNL
L7,337.2264
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MUR
12,750.9398
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към NAD
$4,817.1456
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към NOK
kr2,821.1524
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към NZD
$485.0598
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PAB
B/.278.77
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PGK
K1,173.6217
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към QAR
ر.ق1,014.7228
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към RSD
дин.28,323.032
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към UZS
soʻm3,358,673.9263
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ALL
L23,363.7137
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ANG
ƒ498.9983
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към AWG
ƒ498.9983
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BBD
$557.54
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BAM
KM468.3336
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BIF
Fr824,601.66
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BND
$362.401
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BSD
$278.77
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към JMD
$44,787.1882
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към KHR
1,119,557.0462
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към KMF
Fr118,756.02
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към LAK
6,060,217.2701
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към LKR
රු84,963.5206
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MDL
L4,711.213
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MGA
Ar1,255,719.465
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MOP
P2,232.9477
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MVR
4,265.181
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MWK
MK483,975.3847
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към MZN
MT17,813.403
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към NPR
रु39,579.7646
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към PYG
1,977,036.84
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към RWF
Fr405,052.81
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SBD
$2,294.2771
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SCR
3,894.4169
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SRD
$10,732.645
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SVC
$2,439.2375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към SZL
L4,836.6595
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TMT
m975.695
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TND
د.ت818.74749
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към TTD
$1,887.2729
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към UGX
Sh971,234.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към XAF
Fr158,341.36
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към XCD
$752.679
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към XOF
Fr158,341.36
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към XPF
Fr28,713.31
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BWP
P3,746.6688
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към BZD
$560.3277
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към CVE
$26,563.9933
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към DJF
Fr49,621.06
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към DOP
$17,866.3693
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към DZD
د.ج36,226.1615
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към FJD
$630.0202
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към GNF
Fr2,423,905.15
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към GTQ
Q2,138.1659
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към GYD
$58,380.0134
1 Alphabet xStock(GOOGLX) към ISK
kr34,846.25

Alphabet xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Alphabet xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Alphabet xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Alphabet xStock

Колко струва Alphabet xStock (GOOGLX) днес?
Цената в реално време на GOOGLX в USD е 278.77 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GOOGLX към USD?
Текущата цена на GOOGLX към USD е $ 278.77. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Alphabet xStock?
Пазарната капитализация за GOOGLX е $ 6.30M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GOOGLX?
Циркулиращото предлагане на GOOGLX е 22.60K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOOGLX?
GOOGLX постигна ATH цена от 298.97509376416326 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOOGLX?
GOOGLX достигна ATL цена от 169.44795144400413 USD.
Какъв е обемът на търговията на GOOGLX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOOGLX е $ 60.44K USD.
Ще се повиши ли GOOGLX тази година?
GOOGLX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOOGLX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Alphabet xStock (GOOGLX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GOOGLX-към-USD

Сума

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 278.77 USD

Търговия на GOOGLX

GOOGLX/USDT
$278.77
$278.77$278.77
-0.55%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

