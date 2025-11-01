БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Alphabet Class A днес е 280.14 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOOGLON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOOGLON в MEXC сега.Цената в реално време на Alphabet Class A днес е 280.14 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOOGLON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOOGLON в MEXC сега.

Повече за GOOGLON

GOOGLONценова информация

Какво представлява GOOGLON

Официален уебсайт на GOOGLON

Токеномика на GOOGLON

GOOGLON ценова прогноза

GOOGLON История

Ръководство за закупуване за GOOGLON

Конвертор на валута GOOGLON във фиат

GOOGLON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Alphabet Class A Лого

Alphabet Class A цена(GOOGLON)

1 GOOGLON към USD - цена в реално време:

$280.14
$280.14$280.14
-0.12%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:26 (UTC+8)

Информация за цената за Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 277.65
$ 277.65$ 277.65
24-часов нисък
$ 286.21
$ 286.21$ 286.21
24-часов висок

$ 277.65
$ 277.65$ 277.65

$ 286.21
$ 286.21$ 286.21

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-0.13%

-0.12%

+7.39%

+7.39%

Цената в реално време за Alphabet Class A (GOOGLON) е$ 280.14. През последните 24 часа GOOGLON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 277.65 до най-висока стойност $ 286.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOOGLON е $ 299.0048828834799, а най-ниската цена за всички времена е $ 225.81003632470686.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOOGLON има промяна от -0.13% за последния час, -0.12% за 24 часа и +7.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1750

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

8.28K
8.28K 8.28K

8,281.17028177
8,281.17028177 8,281.17028177

ETH

Текущата пазарна капитализация на Alphabet Class A е $ 2.32M, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.11K. Циркулиращото предлагане на GOOGLON е 8.28K, като общото предлагане е 8281.17028177. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.32M.

История на цените за Alphabet Class A (GOOGLON) USD

Проследете промените в цените за Alphabet Class A днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.3366-0.12%
30 дни$ +36.06+14.77%
60 дни$ +100.14+55.63%
90 дни$ +100.14+55.63%
Alphabet Class A Промяна на цената днес

Днес GOOGLON регистрира промяна от $ -0.3366 (-0.12%), отразяваща последната му пазарна активност.

Alphabet Class A 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +36.06 (+14.77%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Alphabet Class A 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GOOGLON отбеляза промяна на $ +100.14 (+55.63%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Alphabet Class A 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +100.14 (+55.63%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Alphabet Class A (GOOGLON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Alphabet Class A сега.

Какво е Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Alphabet Class A инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GOOGLON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Alphabet Class A в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Alphabet Class A купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Alphabet Class A (USD)

Колко ще струва Alphabet Class A (GOOGLON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Alphabet Class A (GOOGLON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Alphabet Class A.

Проверете прогнозата за цената за Alphabet Class A сега!

Токеномика на Alphabet Class A (GOOGLON)

Разбирането на токеномиката на Alphabet Class A (GOOGLON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOOGLON сега!

Как да купя Alphabet Class A (GOOGLON)

Търсите как да купите Alphabet Class A? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Alphabet Class A от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GOOGLON към местни валути

1 Alphabet Class A(GOOGLON) към VND
7,371,884.1
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AUD
A$425.8128
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към GBP
212.9064
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към EUR
240.9204
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към USD
$280.14
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MYR
RM1,173.7866
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TRY
11,779.887
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към JPY
¥43,141.56
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ARS
ARS$405,998.4978
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към RUB
22,635.312
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към INR
24,876.432
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към IDR
Rp4,668,998.1324
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PHP
16,447.0194
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към EGP
￡E.13,231.0122
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BRL
R$1,504.3518
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към CAD
C$392.196
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BDT
34,266.7248
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към NGN
405,410.2038
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към COP
$1,081,620.54
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ZAR
R.4,852.0248
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към UAH
11,751.873
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TZS
T.Sh.689,998.827
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към VES
Bs61,910.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към CLP
$263,891.88
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PKR
Rs78,688.5246
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към KZT
148,457.3916
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към THB
฿9,079.3374
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TWD
NT$8,617.1064
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AED
د.إ1,028.1138
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към CHF
Fr224.112
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към HKD
HK$2,176.6878
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AMD
֏107,209.578
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MAD
.د.م2,591.295
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MXN
$5,199.3984
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SAR
ريال1,050.525
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ETB
Br43,203.1908
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към KES
KSh36,191.2866
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към JOD
د.أ198.61926
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PLN
1,033.7166
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към RON
лв1,232.616
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SEK
kr2,658.5286
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BGN
лв473.4366
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към HUF
Ft94,227.8904
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към CZK
5,910.954
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към KWD
د.ك85.72284
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ILS
910.455
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BOB
Bs1,935.7674
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AZN
476.238
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TJS
SM2,580.0894
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към GEL
759.1794
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AOA
Kz256,773.5226
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BHD
.د.ب105.33264
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BMD
$280.14
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към DKK
kr1,812.5058
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към HNL
L7,373.2848
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MUR
12,813.6036
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към NAD
$4,840.8192
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към NOK
kr2,835.0168
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към NZD
$487.4436
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PAB
B/.280.14
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PGK
K1,179.3894
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към QAR
ر.ق1,019.7096
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към RSD
дин.28,462.224
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към UZS
soʻm3,375,179.9466
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ALL
L23,478.5334
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ANG
ƒ501.4506
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към AWG
ƒ501.4506
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BBD
$560.28
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BAM
KM470.6352
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BIF
Fr828,654.12
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BND
$364.182
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BSD
$280.14
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към JMD
$45,007.2924
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към KHR
1,125,059.0484
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към KMF
Fr119,339.64
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към LAK
6,089,999.8782
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към LKR
රු85,381.0692
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MDL
L4,734.366
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MGA
Ar1,261,890.63
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MOP
P2,243.9214
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MVR
4,286.142
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MWK
MK486,353.8554
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към MZN
MT17,900.946
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към NPR
रु39,774.2772
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към PYG
1,986,752.88
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към RWF
Fr407,043.42
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SBD
$2,305.5522
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SCR
3,913.5558
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SRD
$10,785.39
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SVC
$2,451.225
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към SZL
L4,860.429
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TMT
m980.49
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TND
د.ت822.77118
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към TTD
$1,896.5478
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към UGX
Sh976,007.76
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към XAF
Fr159,119.52
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към XCD
$756.378
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към XOF
Fr159,119.52
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към XPF
Fr28,854.42
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BWP
P3,765.0816
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към BZD
$563.0814
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към CVE
$26,694.5406
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към DJF
Fr49,864.92
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към DOP
$17,954.1726
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към DZD
د.ج36,404.193
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към FJD
$633.1164
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към GNF
Fr2,435,817.3
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към GTQ
Q2,148.6738
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към GYD
$58,666.9188
1 Alphabet Class A(GOOGLON) към ISK
kr35,017.5

Alphabet Class A ресурс

За по-задълбочено разбиране на Alphabet Class A, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Alphabet Class A
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Alphabet Class A

Колко струва Alphabet Class A (GOOGLON) днес?
Цената в реално време на GOOGLON в USD е 280.14 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GOOGLON към USD?
Текущата цена на GOOGLON към USD е $ 280.14. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Alphabet Class A?
Пазарната капитализация за GOOGLON е $ 2.32M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GOOGLON?
Циркулиращото предлагане на GOOGLON е 8.28K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOOGLON?
GOOGLON постигна ATH цена от 299.0048828834799 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOOGLON?
GOOGLON достигна ATL цена от 225.81003632470686 USD.
Какъв е обемът на търговията на GOOGLON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOOGLON е $ 55.11K USD.
Ще се повиши ли GOOGLON тази година?
GOOGLON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOOGLON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:58:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Alphabet Class A (GOOGLON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GOOGLON-към-USD

Сума

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 280.14 USD

Търговия на GOOGLON

GOOGLON/USDT
$280.14
$280.14$280.14
-0.09%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,754.68
$108,754.68$108,754.68

-1.33%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.21
$3,818.21$3,818.21

-1.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03150
$0.03150$0.03150

-2.11%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.80
$184.80$184.80

-1.78%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.21
$3,818.21$3,818.21

-1.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,754.68
$108,754.68$108,754.68

-1.33%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.80
$184.80$184.80

-1.78%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4962
$2.4962$2.4962

-1.10%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,073.20
$1,073.20$1,073.20

-1.03%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000775
$0.0000775$0.0000775

+55.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09467
$0.09467$0.09467

+846.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00062
$0.00062$0.00062

+244.44%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000750
$0.000750$0.000750

+275.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003986
$0.000000003986$0.000000003986

+46.97%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003276
$0.0000000000000000000000003276$0.0000000000000000000000003276

+26.04%