Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Токеномика и анализ на цената за Guild of Guardians (GOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Guild of Guardians (GOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 763.88M $ 763.88M $ 763.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.34M $ 12.34M $ 12.34M Рекорд за всички времена: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Текуща цена: $ 0.01234 $ 0.01234 $ 0.01234 Научете повече за цената на Guild of Guardians (GOG)

Токеномика на Guild of Guardians (GOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Guild of Guardians (GOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOG, разгледайте цената в реално време на токените GOG!

История на цените на Guild of Guardians (GOG) Анализирането на историята на цените на GOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GOG сега!

Прогноза за цената за GOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOG? Нашата страница за прогноза за цената GOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOG сега!

