Информация за Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Официален уебсайт: https://godsunchained.com/ Бяла книга: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Купете GODS сега!

Токеномика и анализ на цената за Gods Unchained (GODS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gods Unchained (GODS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.91M $ 55.91M $ 55.91M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 387.64M $ 387.64M $ 387.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.12M $ 72.12M $ 72.12M Рекорд за всички времена: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Текуща цена: $ 0.14423 $ 0.14423 $ 0.14423 Научете повече за цената на Gods Unchained (GODS)

Токеномика на Gods Unchained (GODS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gods Unchained (GODS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GODS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GODS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GODS, разгледайте цената в реално време на токените GODS!

Как да купя GODS Интересувате се да добавите Gods Unchained (GODS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GODS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GODS в MEXC сега!

История на цените на Gods Unchained (GODS) Анализирането на историята на цените на GODS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GODS сега!

Прогноза за цената за GODS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GODS? Нашата страница за прогноза за цената GODS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GODS сега!

