Информация за Gode Chain (GODE) Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Официален уебсайт: https://godechain.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Купете GODE сега!

Токеномика и анализ на цената за Gode Chain (GODE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gode Chain (GODE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Рекорд за всички времена: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Текуща цена: $ 0.0001443 $ 0.0001443 $ 0.0001443 Научете повече за цената на Gode Chain (GODE)

Токеномика на Gode Chain (GODE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gode Chain (GODE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GODE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GODE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GODE, разгледайте цената в реално време на токените GODE!

Как да купя GODE Интересувате се да добавите Gode Chain (GODE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GODE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GODE в MEXC сега!

История на цените на Gode Chain (GODE) Анализирането на историята на цените на GODE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GODE сега!

Прогноза за цената за GODE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GODE? Нашата страница за прогноза за цената GODE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GODE сега!

