Информация за Gochujang Coin (GOCHU) Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Официален уебсайт: https://gochu.org Бяла книга: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Купете GOCHU сега!

Токеномика и анализ на цената за Gochujang Coin (GOCHU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gochujang Coin (GOCHU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Общо предлагане: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Циркулиращо предлагане: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Рекорд за всички времена: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Текуща цена: $ 0.0000003061 $ 0.0000003061 $ 0.0000003061 Научете повече за цената на Gochujang Coin (GOCHU)

Токеномика на Gochujang Coin (GOCHU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gochujang Coin (GOCHU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOCHU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOCHU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOCHU, разгледайте цената в реално време на токените GOCHU!

Как да купя GOCHU Интересувате се да добавите Gochujang Coin (GOCHU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GOCHU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GOCHU в MEXC сега!

История на цените на Gochujang Coin (GOCHU) Анализирането на историята на цените на GOCHU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GOCHU сега!

Прогноза за цената за GOCHU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOCHU? Нашата страница за прогноза за цената GOCHU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOCHU сега!

