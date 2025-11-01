Какво е GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network. GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Токеномика на GOAT Network (GOATED)

Разбирането на токеномиката на GOAT Network (GOATED) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOATED сега!

GOAT Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на GOAT Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно GOAT Network Колко струва GOAT Network (GOATED) днес? Цената в реално време на GOATED в USD е 0.10372 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на GOATED към USD? $ 0.10372 . Проверете Текущата цена на GOATED към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на GOAT Network? Пазарната капитализация за GOATED е $ 10.82M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на GOATED? Циркулиращото предлагане на GOATED е 104.35M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOATED? GOATED постигна ATH цена от 0.19772632791076053 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOATED? GOATED достигна ATL цена от 0.052417385027545234 USD . Какъв е обемът на търговията на GOATED? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOATED е $ 67.09K USD . Ще се повиши ли GOATED тази година? GOATED може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOATED за по-задълбочен анализ.

