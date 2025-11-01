БорсаDEX+
Цената в реално време на GOAT Network днес е 0.10372 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOATED към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOATED в MEXC сега.

Повече за GOATED

GOATEDценова информация

Какво представлява GOATED

Бяла книга GOATED

Официален уебсайт на GOATED

Токеномика на GOATED

GOATED ценова прогноза

GOATED История

Ръководство за закупуване за GOATED

Конвертор на валута GOATED във фиат

GOAT Network Лого

GOAT Network цена(GOATED)

1 GOATED към USD - цена в реално време:

$0.10372
-0.11%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:00 (UTC+8)

Информация за цената за GOAT Network (GOATED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0928
24-часов нисък
$ 0.10475
24-часов висок

$ 0.0928
$ 0.10475
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
+1.72%

-0.11%

+27.24%

+27.24%

Цената в реално време за GOAT Network (GOATED) е$ 0.10372. През последните 24 часа GOATED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0928 до най-висока стойност $ 0.10475, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOATED е $ 0.19772632791076053, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.052417385027545234.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOATED има промяна от +1.72% за последния час, -0.11% за 24 часа и +27.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GOAT Network (GOATED)

No.1137

$ 10.82M
$ 67.09K
$ 103.72M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%

BSC

Текущата пазарна капитализация на GOAT Network е $ 10.82M, като 24-часовият обем на търговията е $ 67.09K. Циркулиращото предлагане на GOATED е 104.35M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 103.72M.

История на цените за GOAT Network (GOATED) USD

Проследете промените в цените за GOAT Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0001142-0.11%
30 дни$ +0.02032+24.36%
60 дни$ +0.05372+107.44%
90 дни$ +0.05372+107.44%
GOAT Network Промяна на цената днес

Днес GOATED регистрира промяна от $ -0.0001142 (-0.11%), отразяваща последната му пазарна активност.

GOAT Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.02032 (+24.36%), което показва краткосрочното представяне на токена.

GOAT Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GOATED отбеляза промяна на $ +0.05372 (+107.44%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

GOAT Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.05372 (+107.44%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на GOAT Network (GOATED) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за GOAT Network сега.

Какво е GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите GOAT Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GOATED наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за GOAT Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано GOAT Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за GOAT Network (USD)

Колко ще струва GOAT Network (GOATED) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GOAT Network (GOATED) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GOAT Network.

Проверете прогнозата за цената за GOAT Network сега!

Токеномика на GOAT Network (GOATED)

Разбирането на токеномиката на GOAT Network (GOATED) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOATED сега!

Как да купя GOAT Network (GOATED)

Търсите как да купите GOAT Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите GOAT Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GOATED към местни валути

1 GOAT Network(GOATED) към VND
2,729.3918
1 GOAT Network(GOATED) към AUD
A$0.1576544
1 GOAT Network(GOATED) към GBP
0.0788272
1 GOAT Network(GOATED) към EUR
0.0891992
1 GOAT Network(GOATED) към USD
$0.10372
1 GOAT Network(GOATED) към MYR
RM0.4345868
1 GOAT Network(GOATED) към TRY
4.3603888
1 GOAT Network(GOATED) към JPY
¥15.97288
1 GOAT Network(GOATED) към ARS
ARS$150.1004724
1 GOAT Network(GOATED) към RUB
8.380576
1 GOAT Network(GOATED) към INR
9.2092988
1 GOAT Network(GOATED) към IDR
Rp1,728.6659752
1 GOAT Network(GOATED) към PHP
6.088364
1 GOAT Network(GOATED) към EGP
￡E.4.8997328
1 GOAT Network(GOATED) към BRL
R$0.5569764
1 GOAT Network(GOATED) към CAD
C$0.145208
1 GOAT Network(GOATED) към BDT
12.6870304
1 GOAT Network(GOATED) към NGN
150.1004724
1 GOAT Network(GOATED) към COP
$400.46292
1 GOAT Network(GOATED) към ZAR
R.1.7964304
1 GOAT Network(GOATED) към UAH
4.351054
1 GOAT Network(GOATED) към TZS
T.Sh.255.467546
1 GOAT Network(GOATED) към VES
Bs22.92212
1 GOAT Network(GOATED) към CLP
$97.70424
1 GOAT Network(GOATED) към PKR
Rs29.1339108
1 GOAT Network(GOATED) към KZT
54.9653768
1 GOAT Network(GOATED) към THB
฿3.3574164
1 GOAT Network(GOATED) към TWD
NT$3.1904272
1 GOAT Network(GOATED) към AED
د.إ0.3806524
1 GOAT Network(GOATED) към CHF
Fr0.082976
1 GOAT Network(GOATED) към HKD
HK$0.8059044
1 GOAT Network(GOATED) към AMD
֏39.693644
1 GOAT Network(GOATED) към MAD
.د.م0.95941
1 GOAT Network(GOATED) към MXN
$1.924006
1 GOAT Network(GOATED) към SAR
ريال0.38895
1 GOAT Network(GOATED) към ETB
Br15.9956984
1 GOAT Network(GOATED) към KES
KSh13.3995868
1 GOAT Network(GOATED) към JOD
د.أ0.07353748
1 GOAT Network(GOATED) към PLN
0.3827268
1 GOAT Network(GOATED) към RON
лв0.456368
1 GOAT Network(GOATED) към SEK
kr0.9843028
1 GOAT Network(GOATED) към BGN
лв0.1752868
1 GOAT Network(GOATED) към HUF
Ft34.8748128
1 GOAT Network(GOATED) към CZK
2.1874548
1 GOAT Network(GOATED) към KWD
د.ك0.03173832
1 GOAT Network(GOATED) към ILS
0.33709
1 GOAT Network(GOATED) към BOB
Bs0.7167052
1 GOAT Network(GOATED) към AZN
0.176324
1 GOAT Network(GOATED) към TJS
SM0.9552612
1 GOAT Network(GOATED) към GEL
0.2810812
1 GOAT Network(GOATED) към AOA
Kz95.0687148
1 GOAT Network(GOATED) към BHD
.د.ب0.03899872
1 GOAT Network(GOATED) към BMD
$0.10372
1 GOAT Network(GOATED) към DKK
kr0.6710684
1 GOAT Network(GOATED) към HNL
L2.7299104
1 GOAT Network(GOATED) към MUR
4.7441528
1 GOAT Network(GOATED) към NAD
$1.7922816
1 GOAT Network(GOATED) към NOK
kr1.0496464
1 GOAT Network(GOATED) към NZD
$0.1804728
1 GOAT Network(GOATED) към PAB
B/.0.10372
1 GOAT Network(GOATED) към PGK
K0.4366612
1 GOAT Network(GOATED) към QAR
ر.ق0.3775408
1 GOAT Network(GOATED) към RSD
дин.10.537952
1 GOAT Network(GOATED) към UZS
soʻm1,249.6382668
1 GOAT Network(GOATED) към ALL
L8.6927732
1 GOAT Network(GOATED) към ANG
ƒ0.1856588
1 GOAT Network(GOATED) към AWG
ƒ0.186696
1 GOAT Network(GOATED) към BBD
$0.20744
1 GOAT Network(GOATED) към BAM
KM0.1742496
1 GOAT Network(GOATED) към BIF
Fr306.80376
1 GOAT Network(GOATED) към BND
$0.134836
1 GOAT Network(GOATED) към BSD
$0.10372
1 GOAT Network(GOATED) към JMD
$16.6636552
1 GOAT Network(GOATED) към KHR
416.5457432
1 GOAT Network(GOATED) към KMF
Fr44.18472
1 GOAT Network(GOATED) към LAK
2,254.7825636
1 GOAT Network(GOATED) към LKR
රු31.6117816
1 GOAT Network(GOATED) към MDL
L1.752868
1 GOAT Network(GOATED) към MGA
Ar467.20674
1 GOAT Network(GOATED) към MOP
P0.8307972
1 GOAT Network(GOATED) към MVR
1.586916
1 GOAT Network(GOATED) към MWK
MK180.0693292
1 GOAT Network(GOATED) към MZN
MT6.627708
1 GOAT Network(GOATED) към NPR
रु14.7261656
1 GOAT Network(GOATED) към PYG
735.58224
1 GOAT Network(GOATED) към RWF
Fr150.70516
1 GOAT Network(GOATED) към SBD
$0.8536156
1 GOAT Network(GOATED) към SCR
1.4489684
1 GOAT Network(GOATED) към SRD
$3.99322
1 GOAT Network(GOATED) към SVC
$0.90755
1 GOAT Network(GOATED) към SZL
L1.799542
1 GOAT Network(GOATED) към TMT
m0.36302
1 GOAT Network(GOATED) към TND
د.ت0.30462564
1 GOAT Network(GOATED) към TTD
$0.7021844
1 GOAT Network(GOATED) към UGX
Sh361.36048
1 GOAT Network(GOATED) към XAF
Fr58.91296
1 GOAT Network(GOATED) към XCD
$0.280044
1 GOAT Network(GOATED) към XOF
Fr58.91296
1 GOAT Network(GOATED) към XPF
Fr10.68316
1 GOAT Network(GOATED) към BWP
P1.3939968
1 GOAT Network(GOATED) към BZD
$0.2084772
1 GOAT Network(GOATED) към CVE
$9.8834788
1 GOAT Network(GOATED) към DJF
Fr18.46216
1 GOAT Network(GOATED) към DOP
$6.6474148
1 GOAT Network(GOATED) към DZD
د.ج13.478414
1 GOAT Network(GOATED) към FJD
$0.2344072
1 GOAT Network(GOATED) към GNF
Fr901.8454
1 GOAT Network(GOATED) към GTQ
Q0.7955324
1 GOAT Network(GOATED) към GYD
$21.7210424
1 GOAT Network(GOATED) към ISK
kr12.965

GOAT Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на GOAT Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на GOAT Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно GOAT Network

Колко струва GOAT Network (GOATED) днес?
Цената в реално време на GOATED в USD е 0.10372 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GOATED към USD?
Текущата цена на GOATED към USD е $ 0.10372. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GOAT Network?
Пазарната капитализация за GOATED е $ 10.82M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GOATED?
Циркулиращото предлагане на GOATED е 104.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOATED?
GOATED постигна ATH цена от 0.19772632791076053 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOATED?
GOATED достигна ATL цена от 0.052417385027545234 USD.
Какъв е обемът на търговията на GOATED?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOATED е $ 67.09K USD.
Ще се повиши ли GOATED тази година?
GOATED може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOATED за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GOAT Network (GOATED)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

