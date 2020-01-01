Токеномика на Gains Network (GNS) Открийте ключова информация за Gains Network (GNS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gains Network (GNS) Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Официален уебсайт: https://gains.trade Бяла книга: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Купете GNS сега!

Токеномика и анализ на цената за Gains Network (GNS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gains Network (GNS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.11M $ 57.11M $ 57.11M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 28.62M $ 28.62M $ 28.62M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 15 $ 15 $ 15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Текуща цена: $ 1.995 $ 1.995 $ 1.995 Научете повече за цената на Gains Network (GNS)

Токеномика на Gains Network (GNS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gains Network (GNS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNS, разгледайте цената в реално време на токените GNS!

Как да купя GNS Интересувате се да добавите Gains Network (GNS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GNS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GNS в MEXC сега!

История на цените на Gains Network (GNS) Анализирането на историята на цените на GNS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GNS сега!

Прогноза за цената за GNS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GNS? Нашата страница за прогноза за цената GNS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GNS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!