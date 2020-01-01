Токеномика на THE GAME COMPANY (GMRT) Открийте ключова информация за THE GAME COMPANY (GMRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Официален уебсайт: https://thegamecompany.ai/ Бяла книга: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Купете GMRT сега!

Токеномика и анализ на цената за THE GAME COMPANY (GMRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за THE GAME COMPANY (GMRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 956.47K $ 956.47K $ 956.47K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 259.91M $ 259.91M $ 259.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Рекорд за всички времена: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003298993800705252 $ 0.003298993800705252 $ 0.003298993800705252 Текуща цена: $ 0.00368 $ 0.00368 $ 0.00368 Научете повече за цената на THE GAME COMPANY (GMRT)

Токеномика на THE GAME COMPANY (GMRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на THE GAME COMPANY (GMRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMRT, разгледайте цената в реално време на токените GMRT!

