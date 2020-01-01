Токеномика на Giant Mammoth (GMMT) Открийте ключова информация за Giant Mammoth (GMMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Giant Mammoth (GMMT) Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Официален уебсайт: https://mammothlabs.io/ Бяла книга: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Изследовател на блокове: https://scan.gmmtchain.io/ Купете GMMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Giant Mammoth (GMMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Giant Mammoth (GMMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Текуща цена: $ 0.003741 $ 0.003741 $ 0.003741 Научете повече за цената на Giant Mammoth (GMMT)

Токеномика на Giant Mammoth (GMMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Giant Mammoth (GMMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMMT, разгледайте цената в реално време на токените GMMT!

Как да купя GMMT Интересувате се да добавите Giant Mammoth (GMMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GMMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GMMT в MEXC сега!

История на цените на Giant Mammoth (GMMT) Анализирането на историята на цените на GMMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GMMT сега!

Прогноза за цената за GMMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GMMT? Нашата страница за прогноза за цената GMMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GMMT сега!

