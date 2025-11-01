БорсаDEX+
Цената в реално време на GameStop днес е 22.97 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GMEON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GMEON в MEXC сега.Цената в реално време на GameStop днес е 22.97 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GMEON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GMEON в MEXC сега.

Повече за GMEON

GMEONценова информация

Какво представлява GMEON

Официален уебсайт на GMEON

Токеномика на GMEON

GMEON ценова прогноза

GMEON История

Ръководство за закупуване за GMEON

Конвертор на валута GMEON във фиат

GameStop Лого

GameStop цена(GMEON)

1 GMEON към USD - цена в реално време:

$22.97
-0.13%1D
USD
GameStop (GMEON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:09 (UTC+8)

Информация за цената за GameStop (GMEON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 22.8
24-часов нисък
$ 23.36
24-часов висок

$ 22.8
$ 23.36
$ 28.314705255572687
$ 22.309828913708834
+0.34%

-0.13%

-3.17%

-3.17%

Цената в реално време за GameStop (GMEON) е$ 22.97. През последните 24 часа GMEON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 22.8 до най-висока стойност $ 23.36, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GMEON е $ 28.314705255572687, а най-ниската цена за всички времена е $ 22.309828913708834.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GMEON има промяна от +0.34% за последния час, -0.13% за 24 часа и -3.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GameStop (GMEON)

No.2811

$ 244.43K
$ 55.52K
$ 244.43K
10.64K
10,641.10571973
ETH

Текущата пазарна капитализация на GameStop е $ 244.43K, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.52K. Циркулиращото предлагане на GMEON е 10.64K, като общото предлагане е 10641.10571973. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 244.43K.

История на цените за GameStop (GMEON) USD

Проследете промените в цените за GameStop днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0299-0.13%
30 дни$ -4.72-17.05%
60 дни$ +12.97+129.70%
90 дни$ +12.97+129.70%
GameStop Промяна на цената днес

Днес GMEON регистрира промяна от $ -0.0299 (-0.13%), отразяваща последната му пазарна активност.

GameStop 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -4.72 (-17.05%), което показва краткосрочното представяне на токена.

GameStop 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GMEON отбеляза промяна на $ +12.97 (+129.70%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

GameStop 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +12.97 (+129.70%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на GameStop (GMEON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за GameStop сега.

Какво е GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите GameStop инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GMEON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за GameStop в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано GameStop купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за GameStop (USD)

Колко ще струва GameStop (GMEON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GameStop (GMEON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GameStop.

Проверете прогнозата за цената за GameStop сега!

Токеномика на GameStop (GMEON)

Разбирането на токеномиката на GameStop (GMEON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GMEON сега!

Как да купя GameStop (GMEON)

Търсите как да купите GameStop? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите GameStop от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GMEON към местни валути

1 GameStop(GMEON) към VND
604,455.55
1 GameStop(GMEON) към AUD
A$35.1441
1 GameStop(GMEON) към GBP
17.4572
1 GameStop(GMEON) към EUR
19.7542
1 GameStop(GMEON) към USD
$22.97
1 GameStop(GMEON) към MYR
RM96.2443
1 GameStop(GMEON) към TRY
965.8885
1 GameStop(GMEON) към JPY
¥3,537.38
1 GameStop(GMEON) към ARS
ARS$33,337.9689
1 GameStop(GMEON) към RUB
1,855.7463
1 GameStop(GMEON) към INR
2,039.736
1 GameStop(GMEON) към IDR
Rp382,833.1802
1 GameStop(GMEON) към PHP
1,348.7984
1 GameStop(GMEON) към EGP
￡E.1,084.8731
1 GameStop(GMEON) към BRL
R$123.3489
1 GameStop(GMEON) към CAD
C$32.158
1 GameStop(GMEON) към BDT
2,809.6904
1 GameStop(GMEON) към NGN
33,241.4949
1 GameStop(GMEON) към COP
$89,030.8012
1 GameStop(GMEON) към ZAR
R.398.2998
1 GameStop(GMEON) към UAH
963.5915
1 GameStop(GMEON) към TZS
T.Sh.56,576.2585
1 GameStop(GMEON) към VES
Bs5,076.37
1 GameStop(GMEON) към CLP
$21,637.74
1 GameStop(GMEON) към PKR
Rs6,452.0433
1 GameStop(GMEON) към KZT
12,172.7218
1 GameStop(GMEON) към THB
฿744.4577
1 GameStop(GMEON) към TWD
NT$706.7869
1 GameStop(GMEON) към AED
د.إ84.2999
1 GameStop(GMEON) към CHF
Fr18.376
1 GameStop(GMEON) към HKD
HK$178.4769
1 GameStop(GMEON) към AMD
֏8,790.619
1 GameStop(GMEON) към MAD
.د.م212.4725
1 GameStop(GMEON) към MXN
$426.5529
1 GameStop(GMEON) към SAR
ريال86.1375
1 GameStop(GMEON) към ETB
Br3,542.4334
1 GameStop(GMEON) към KES
KSh2,967.4943
1 GameStop(GMEON) към JOD
د.أ16.28573
1 GameStop(GMEON) към PLN
84.7593
1 GameStop(GMEON) към RON
лв101.2977
1 GameStop(GMEON) към SEK
kr218.215
1 GameStop(GMEON) към BGN
лв38.8193
1 GameStop(GMEON) към HUF
Ft7,728.7159
1 GameStop(GMEON) към CZK
484.8967
1 GameStop(GMEON) към KWD
د.ك7.02882
1 GameStop(GMEON) към ILS
74.6525
1 GameStop(GMEON) към BOB
Bs158.7227
1 GameStop(GMEON) към AZN
39.049
1 GameStop(GMEON) към TJS
SM211.5537
1 GameStop(GMEON) към GEL
62.2487
1 GameStop(GMEON) към AOA
Kz21,054.0723
1 GameStop(GMEON) към BHD
.د.ب8.63672
1 GameStop(GMEON) към BMD
$22.97
1 GameStop(GMEON) към DKK
kr148.6159
1 GameStop(GMEON) към HNL
L604.5704
1 GameStop(GMEON) към MUR
1,050.6478
1 GameStop(GMEON) към NAD
$396.9216
1 GameStop(GMEON) към NOK
kr232.4564
1 GameStop(GMEON) към NZD
$39.9678
1 GameStop(GMEON) към PAB
B/.22.97
1 GameStop(GMEON) към PGK
K96.7037
1 GameStop(GMEON) към QAR
ر.ق83.6108
1 GameStop(GMEON) към RSD
дин.2,336.049
1 GameStop(GMEON) към UZS
soʻm276,746.9243
1 GameStop(GMEON) към ALL
L1,925.1157
1 GameStop(GMEON) към ANG
ƒ41.1163
1 GameStop(GMEON) към AWG
ƒ41.1163
1 GameStop(GMEON) към BBD
$45.94
1 GameStop(GMEON) към BAM
KM38.5896
1 GameStop(GMEON) към BIF
Fr67,945.26
1 GameStop(GMEON) към BND
$29.861
1 GameStop(GMEON) към BSD
$22.97
1 GameStop(GMEON) към JMD
$3,690.3602
1 GameStop(GMEON) към KHR
92,248.8982
1 GameStop(GMEON) към KMF
Fr9,785.22
1 GameStop(GMEON) към LAK
499,347.8161
1 GameStop(GMEON) към LKR
රු7,000.7966
1 GameStop(GMEON) към MDL
L388.193
1 GameStop(GMEON) към MGA
Ar103,468.365
1 GameStop(GMEON) към MOP
P183.9897
1 GameStop(GMEON) към MVR
351.441
1 GameStop(GMEON) към MWK
MK39,878.4467
1 GameStop(GMEON) към MZN
MT1,467.783
1 GameStop(GMEON) към NPR
रु3,261.2806
1 GameStop(GMEON) към PYG
162,903.24
1 GameStop(GMEON) към RWF
Fr33,375.41
1 GameStop(GMEON) към SBD
$189.0431
1 GameStop(GMEON) към SCR
318.8236
1 GameStop(GMEON) към SRD
$884.345
1 GameStop(GMEON) към SVC
$200.9875
1 GameStop(GMEON) към SZL
L398.5295
1 GameStop(GMEON) към TMT
m80.395
1 GameStop(GMEON) към TND
د.ت67.46289
1 GameStop(GMEON) към TTD
$155.5069
1 GameStop(GMEON) към UGX
Sh80,027.48
1 GameStop(GMEON) към XAF
Fr13,069.93
1 GameStop(GMEON) към XCD
$62.019
1 GameStop(GMEON) към XOF
Fr13,069.93
1 GameStop(GMEON) към XPF
Fr2,365.91
1 GameStop(GMEON) към BWP
P308.7168
1 GameStop(GMEON) към BZD
$46.1697
1 GameStop(GMEON) към CVE
$2,188.8113
1 GameStop(GMEON) към DJF
Fr4,065.69
1 GameStop(GMEON) към DOP
$1,472.1473
1 GameStop(GMEON) към DZD
د.ج2,985.4109
1 GameStop(GMEON) към FJD
$51.9122
1 GameStop(GMEON) към GNF
Fr199,724.15
1 GameStop(GMEON) към GTQ
Q176.1799
1 GameStop(GMEON) към GYD
$4,810.3774
1 GameStop(GMEON) към ISK
kr2,871.25

GameStop ресурс

За по-задълбочено разбиране на GameStop, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на GameStop
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно GameStop

Колко струва GameStop (GMEON) днес?
Цената в реално време на GMEON в USD е 22.97 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GMEON към USD?
Текущата цена на GMEON към USD е $ 22.97. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GameStop?
Пазарната капитализация за GMEON е $ 244.43K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GMEON?
Циркулиращото предлагане на GMEON е 10.64K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GMEON?
GMEON постигна ATH цена от 28.314705255572687 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GMEON?
GMEON достигна ATL цена от 22.309828913708834 USD.
Какъв е обемът на търговията на GMEON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GMEON е $ 55.52K USD.
Ще се повиши ли GMEON тази година?
GMEON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GMEON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GameStop (GMEON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GMEON-към-USD

Сума

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.97 USD

Търговия на GMEON

GMEON/USDT
$22.97
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

