Токеномика на Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Открийте ключова информация за Gluteus Maximus AI (GLUTEU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Официален уебсайт: https://www.gluteusmaximus.org/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Купете GLUTEU сега!

Токеномика и анализ на цената за Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gluteus Maximus AI (GLUTEU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 670.00K $ 670.00K $ 670.00K Рекорд за всички времена: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Текуща цена: $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 Научете повече за цената на Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Токеномика на Gluteus Maximus AI (GLUTEU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gluteus Maximus AI (GLUTEU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLUTEU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLUTEU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLUTEU, разгледайте цената в реално време на токените GLUTEU!

Как да купя GLUTEU Интересувате се да добавите Gluteus Maximus AI (GLUTEU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GLUTEU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GLUTEU в MEXC сега!

История на цените на Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Анализирането на историята на цените на GLUTEU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GLUTEU сега!

Прогноза за цената за GLUTEU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLUTEU? Нашата страница за прогноза за цената GLUTEU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLUTEU сега!

