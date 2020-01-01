Токеномика на Kalp Network (GINI) Открийте ключова информация за Kalp Network (GINI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kalp Network (GINI) KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Официален уебсайт: https://www.kalp.network/ Бяла книга: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://kalpscan.io/home Купете GINI сега!

Токеномика и анализ на цената за Kalp Network (GINI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kalp Network (GINI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.12M $ 81.12M $ 81.12M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Текуща цена: $ 0.04056 $ 0.04056 $ 0.04056 Научете повече за цената на Kalp Network (GINI)

Токеномика на Kalp Network (GINI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kalp Network (GINI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GINI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GINI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GINI, разгледайте цената в реално време на токените GINI!

Как да купя GINI Интересувате се да добавите Kalp Network (GINI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GINI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GINI в MEXC сега!

История на цените на Kalp Network (GINI) Анализирането на историята на цените на GINI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GINI сега!

Прогноза за цената за GINI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GINI? Нашата страница за прогноза за цената GINI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GINI сега!

