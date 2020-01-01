Токеномика на GIGACHAD (GIGA) Открийте ключова информация за GIGACHAD (GIGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GIGACHAD (GIGA) GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Официален уебсайт: https://www.gigachadsolana.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Купете GIGA сега!

Токеномика и анализ на цената за GIGACHAD (GIGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GIGACHAD (GIGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 148.19M $ 148.19M $ 148.19M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (оценка при пълна реализация): $ 159.30M $ 159.30M $ 159.30M Рекорд за всички времена: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Текуща цена: $ 0.01593 $ 0.01593 $ 0.01593 Научете повече за цената на GIGACHAD (GIGA)

Токеномика на GIGACHAD (GIGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GIGACHAD (GIGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GIGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GIGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GIGA, разгледайте цената в реално време на токените GIGA!

Как да купя GIGA Интересувате се да добавите GIGACHAD (GIGA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GIGA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GIGA в MEXC сега!

История на цените на GIGACHAD (GIGA) Анализирането на историята на цените на GIGA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GIGA сега!

Прогноза за цената за GIGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GIGA? Нашата страница за прогноза за цената GIGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GIGA сега!

