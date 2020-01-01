Токеномика на GamerCoin (GHX) Открийте ключова информация за GamerCoin (GHX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GamerCoin (GHX) GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Официален уебсайт: https://gamercoin.com/ Бяла книга: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Купете GHX сега!

Токеномика и анализ на цената за GamerCoin (GHX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GamerCoin (GHX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.13M $ 17.13M $ 17.13M Общо предлагане: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Циркулиращо предлагане: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.29M $ 21.29M $ 21.29M Рекорд за всички времена: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Текуща цена: $ 0.02635 $ 0.02635 $ 0.02635 Научете повече за цената на GamerCoin (GHX)

Токеномика на GamerCoin (GHX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GamerCoin (GHX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GHX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GHX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHX, разгледайте цената в реално време на токените GHX!

Как да купя GHX Интересувате се да добавите GamerCoin (GHX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GHX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на GamerCoin (GHX) Анализирането на историята на цените на GHX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GHX сега!

Прогноза за цената за GHX Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHX? Нашата страница за прогноза за цената GHX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GHX сега!

