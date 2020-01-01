Токеномика на GemHUB (GHUB) Открийте ключова информация за GemHUB (GHUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GemHUB (GHUB) The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Официален уебсайт: https://www.gemhub.io/ Бяла книга: https://docs.gemhub.net/english Изследовател на блокове: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Купете GHUB сега!

Токеномика и анализ на цената за GemHUB (GHUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GemHUB (GHUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M Рекорд за всички времена: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Текуща цена: $ 0.03069 $ 0.03069 $ 0.03069 Научете повече за цената на GemHUB (GHUB)

Токеномика на GemHUB (GHUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GemHUB (GHUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GHUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GHUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHUB, разгледайте цената в реално време на токените GHUB!

Как да купя GHUB Интересувате се да добавите GemHUB (GHUB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GHUB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GHUB в MEXC сега!

История на цените на GemHUB (GHUB) Анализирането на историята на цените на GHUB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GHUB сега!

Прогноза за цената за GHUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHUB? Нашата страница за прогноза за цената GHUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GHUB сега!

