Токеномика на Green Grey MetaGame (GGMT) Открийте ключова информация за Green Grey MetaGame (GGMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Официален уебсайт: https://ggmt.io Бяла книга: https://docs.ggmt.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Токеномика и анализ на цената за Green Grey MetaGame (GGMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Green Grey MetaGame (GGMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Рекорд за всички времена: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Текуща цена: $ 0.000745 $ 0.000745 $ 0.000745 Научете повече за цената на Green Grey MetaGame (GGMT)

Токеномика на Green Grey MetaGame (GGMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Green Grey MetaGame (GGMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GGMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GGMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GGMT, разгледайте цената в реално време на токените GGMT!

Как да купя GGMT Интересувате се да добавите Green Grey MetaGame (GGMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GGMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Green Grey MetaGame (GGMT) Анализирането на историята на цените на GGMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GGMT сега!

Прогноза за цената за GGMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GGMT? Нашата страница за прогноза за цената GGMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GGMT сега!

