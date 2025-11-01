БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Grand Gangsta City днес е 0.002141 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GGC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GGC в MEXC сега.Цената в реално време на Grand Gangsta City днес е 0.002141 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GGC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GGC в MEXC сега.

Повече за GGC

GGCценова информация

Какво представлява GGC

Бяла книга GGC

Официален уебсайт на GGC

Токеномика на GGC

GGC ценова прогноза

GGC История

Ръководство за закупуване за GGC

Конвертор на валута GGC във фиат

GGC спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Grand Gangsta City Лого

Grand Gangsta City цена(GGC)

1 GGC към USD - цена в реално време:

$0.00214
$0.00214$0.00214
-0.74%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:38:52 (UTC+8)

Информация за цената за Grand Gangsta City (GGC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.001981
$ 0.001981$ 0.001981
24-часов нисък
$ 0.002168
$ 0.002168$ 0.002168
24-часов висок

$ 0.001981
$ 0.001981$ 0.001981

$ 0.002168
$ 0.002168$ 0.002168

--
----

--
----

-0.28%

-0.74%

-0.42%

-0.42%

Цената в реално време за Grand Gangsta City (GGC) е$ 0.002141. През последните 24 часа GGC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001981 до най-висока стойност $ 0.002168, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GGC е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GGC има промяна от -0.28% за последния час, -0.74% за 24 часа и -0.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 212.89K
$ 212.89K$ 212.89K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Текущата пазарна капитализация на Grand Gangsta City е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 212.89K. Циркулиращото предлагане на GGC е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.14M.

История на цените за Grand Gangsta City (GGC) USD

Проследете промените в цените за Grand Gangsta City днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00001595-0.74%
30 дни$ -0.001166-35.26%
60 дни$ -0.001898-47.00%
90 дни$ -0.004854-69.40%
Grand Gangsta City Промяна на цената днес

Днес GGC регистрира промяна от $ -0.00001595 (-0.74%), отразяваща последната му пазарна активност.

Grand Gangsta City 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001166 (-35.26%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Grand Gangsta City 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GGC отбеляза промяна на $ -0.001898 (-47.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Grand Gangsta City 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.004854 (-69.40%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Grand Gangsta City (GGC) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Grand Gangsta City сега.

Какво е Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Grand Gangsta City инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GGC наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Grand Gangsta City в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Grand Gangsta City купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Grand Gangsta City (USD)

Колко ще струва Grand Gangsta City (GGC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Grand Gangsta City (GGC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Grand Gangsta City.

Проверете прогнозата за цената за Grand Gangsta City сега!

Токеномика на Grand Gangsta City (GGC)

Разбирането на токеномиката на Grand Gangsta City (GGC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GGC сега!

Как да купя Grand Gangsta City (GGC)

Търсите как да купите Grand Gangsta City? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Grand Gangsta City от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GGC към местни валути

1 Grand Gangsta City(GGC) към VND
56.340415
1 Grand Gangsta City(GGC) към AUD
A$0.00325432
1 Grand Gangsta City(GGC) към GBP
0.00162716
1 Grand Gangsta City(GGC) към EUR
0.00184126
1 Grand Gangsta City(GGC) към USD
$0.002141
1 Grand Gangsta City(GGC) към MYR
RM0.00897079
1 Grand Gangsta City(GGC) към TRY
0.09000764
1 Grand Gangsta City(GGC) към JPY
¥0.329714
1 Grand Gangsta City(GGC) към ARS
ARS$3.09839097
1 Grand Gangsta City(GGC) към RUB
0.1729928
1 Grand Gangsta City(GGC) към INR
0.19009939
1 Grand Gangsta City(GGC) към IDR
Rp35.68331906
1 Grand Gangsta City(GGC) към PHP
0.1256767
1 Grand Gangsta City(GGC) към EGP
￡E.0.10114084
1 Grand Gangsta City(GGC) към BRL
R$0.01149717
1 Grand Gangsta City(GGC) към CAD
C$0.0029974
1 Grand Gangsta City(GGC) към BDT
0.26188712
1 Grand Gangsta City(GGC) към NGN
3.09839097
1 Grand Gangsta City(GGC) към COP
$8.266401
1 Grand Gangsta City(GGC) към ZAR
R.0.03708212
1 Grand Gangsta City(GGC) към UAH
0.08981495
1 Grand Gangsta City(GGC) към TZS
T.Sh.5.27339005
1 Grand Gangsta City(GGC) към VES
Bs0.473161
1 Grand Gangsta City(GGC) към CLP
$2.016822
1 Grand Gangsta City(GGC) към PKR
Rs0.60138549
1 Grand Gangsta City(GGC) към KZT
1.13460154
1 Grand Gangsta City(GGC) към THB
฿0.06930417
1 Grand Gangsta City(GGC) към TWD
NT$0.06585716
1 Grand Gangsta City(GGC) към AED
د.إ0.00785747
1 Grand Gangsta City(GGC) към CHF
Fr0.0017128
1 Grand Gangsta City(GGC) към HKD
HK$0.01663557
1 Grand Gangsta City(GGC) към AMD
֏0.8193607
1 Grand Gangsta City(GGC) към MAD
.د.م0.01980425
1 Grand Gangsta City(GGC) към MXN
$0.03971555
1 Grand Gangsta City(GGC) към SAR
ريال0.00802875
1 Grand Gangsta City(GGC) към ETB
Br0.33018502
1 Grand Gangsta City(GGC) към KES
KSh0.27659579
1 Grand Gangsta City(GGC) към JOD
د.أ0.001517969
1 Grand Gangsta City(GGC) към PLN
0.00790029
1 Grand Gangsta City(GGC) към RON
лв0.0094204
1 Grand Gangsta City(GGC) към SEK
kr0.02031809
1 Grand Gangsta City(GGC) към BGN
лв0.00361829
1 Grand Gangsta City(GGC) към HUF
Ft0.71988984
1 Grand Gangsta City(GGC) към CZK
0.04515369
1 Grand Gangsta City(GGC) към KWD
د.ك0.000655146
1 Grand Gangsta City(GGC) към ILS
0.00695825
1 Grand Gangsta City(GGC) към BOB
Bs0.01479431
1 Grand Gangsta City(GGC) към AZN
0.0036397
1 Grand Gangsta City(GGC) към TJS
SM0.01971861
1 Grand Gangsta City(GGC) към GEL
0.00580211
1 Grand Gangsta City(GGC) към AOA
Kz1.96241919
1 Grand Gangsta City(GGC) към BHD
.د.ب0.000805016
1 Grand Gangsta City(GGC) към BMD
$0.002141
1 Grand Gangsta City(GGC) към DKK
kr0.01385227
1 Grand Gangsta City(GGC) към HNL
L0.05635112
1 Grand Gangsta City(GGC) към MUR
0.09792934
1 Grand Gangsta City(GGC) към NAD
$0.03699648
1 Grand Gangsta City(GGC) към NOK
kr0.02166692
1 Grand Gangsta City(GGC) към NZD
$0.00372534
1 Grand Gangsta City(GGC) към PAB
B/.0.002141
1 Grand Gangsta City(GGC) към PGK
K0.00901361
1 Grand Gangsta City(GGC) към QAR
ر.ق0.00779324
1 Grand Gangsta City(GGC) към RSD
дин.0.2175256
1 Grand Gangsta City(GGC) към UZS
soʻm25.79517479
1 Grand Gangsta City(GGC) към ALL
L0.17943721
1 Grand Gangsta City(GGC) към ANG
ƒ0.00383239
1 Grand Gangsta City(GGC) към AWG
ƒ0.0038538
1 Grand Gangsta City(GGC) към BBD
$0.004282
1 Grand Gangsta City(GGC) към BAM
KM0.00359688
1 Grand Gangsta City(GGC) към BIF
Fr6.333078
1 Grand Gangsta City(GGC) към BND
$0.0027833
1 Grand Gangsta City(GGC) към BSD
$0.002141
1 Grand Gangsta City(GGC) към JMD
$0.34397306
1 Grand Gangsta City(GGC) към KHR
8.59838446
1 Grand Gangsta City(GGC) към KMF
Fr0.912066
1 Grand Gangsta City(GGC) към LAK
46.54347733
1 Grand Gangsta City(GGC) към LKR
රු0.65253398
1 Grand Gangsta City(GGC) към MDL
L0.0361829
1 Grand Gangsta City(GGC) към MGA
Ar9.6441345
1 Grand Gangsta City(GGC) към MOP
P0.01714941
1 Grand Gangsta City(GGC) към MVR
0.0327573
1 Grand Gangsta City(GGC) към MWK
MK3.71701151
1 Grand Gangsta City(GGC) към MZN
MT0.1368099
1 Grand Gangsta City(GGC) към NPR
रु0.30397918
1 Grand Gangsta City(GGC) към PYG
15.183972
1 Grand Gangsta City(GGC) към RWF
Fr3.110873
1 Grand Gangsta City(GGC) към SBD
$0.01762043
1 Grand Gangsta City(GGC) към SCR
0.02990977
1 Grand Gangsta City(GGC) към SRD
$0.0824285
1 Grand Gangsta City(GGC) към SVC
$0.01873375
1 Grand Gangsta City(GGC) към SZL
L0.03714635
1 Grand Gangsta City(GGC) към TMT
m0.0074935
1 Grand Gangsta City(GGC) към TND
د.ت0.006288117
1 Grand Gangsta City(GGC) към TTD
$0.01449457
1 Grand Gangsta City(GGC) към UGX
Sh7.459244
1 Grand Gangsta City(GGC) към XAF
Fr1.216088
1 Grand Gangsta City(GGC) към XCD
$0.0057807
1 Grand Gangsta City(GGC) към XOF
Fr1.216088
1 Grand Gangsta City(GGC) към XPF
Fr0.220523
1 Grand Gangsta City(GGC) към BWP
P0.02877504
1 Grand Gangsta City(GGC) към BZD
$0.00430341
1 Grand Gangsta City(GGC) към CVE
$0.20401589
1 Grand Gangsta City(GGC) към DJF
Fr0.381098
1 Grand Gangsta City(GGC) към DOP
$0.13721669
1 Grand Gangsta City(GGC) към DZD
د.ج0.27822295
1 Grand Gangsta City(GGC) към FJD
$0.00483866
1 Grand Gangsta City(GGC) към GNF
Fr18.615995
1 Grand Gangsta City(GGC) към GTQ
Q0.01642147
1 Grand Gangsta City(GGC) към GYD
$0.44836822
1 Grand Gangsta City(GGC) към ISK
kr0.267625

Grand Gangsta City ресурс

За по-задълбочено разбиране на Grand Gangsta City, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Grand Gangsta City
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Grand Gangsta City

Колко струва Grand Gangsta City (GGC) днес?
Цената в реално време на GGC в USD е 0.002141 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GGC към USD?
Текущата цена на GGC към USD е $ 0.002141. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Grand Gangsta City?
Пазарната капитализация за GGC е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GGC?
Циркулиращото предлагане на GGC е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GGC?
GGC постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GGC?
GGC достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на GGC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GGC е $ 212.89K USD.
Ще се повиши ли GGC тази година?
GGC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GGC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:38:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Grand Gangsta City (GGC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GGC-към-USD

Сума

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002141 USD

Търговия на GGC

GGC/USDT
$0.00214
$0.00214$0.00214
-0.45%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,998.35
$109,998.35$109,998.35

-0.20%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.76
$3,860.76$3,860.76

0.00%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+4.72%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.84
$186.84$186.84

-0.70%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.76
$3,860.76$3,860.76

0.00%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,998.35
$109,998.35$109,998.35

-0.20%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.84
$186.84$186.84

-0.70%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5199
$2.5199$2.5199

-0.16%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,082.77
$1,082.77$1,082.77

-0.14%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000776
$0.0000776$0.0000776

+55.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09214
$0.09214$0.09214

+821.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00064
$0.00064$0.00064

+255.55%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000420
$0.000420$0.000420

+110.00%

AEGIS Лого

AEGIS

AEGIS

$0.00176
$0.00176$0.00176

+46.66%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003860
$0.000000003860$0.000000003860

+42.33%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007130
$0.0000000000007130$0.0000000000007130

+27.32%