Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Официален уебсайт: https://goldfinch.finance/ Бяла книга: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Токеномика и анализ на цената за Goldfinch (GFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Goldfinch (GFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.91M Общо предлагане: $ 114.29M Циркулиращо предлагане: $ 82.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.07M Рекорд за всички времена: $ 5.3146 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.29285259754006365 Текуща цена: $ 0.6919

Токеномика на Goldfinch (GFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Goldfinch (GFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GFI, разгледайте цената в реално време на токените GFI!

История на цените на Goldfinch (GFI) Анализирането на историята на цените на GFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за GFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GFI? Нашата страница за прогноза за цената GFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

