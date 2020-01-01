Токеномика на Games for a living (GFAL) Открийте ключова информация за Games for a living (GFAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Games for a living (GFAL) The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Официален уебсайт: https://gamesforaliving.com/ Бяла книга: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Купете GFAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Games for a living (GFAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Games for a living (GFAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.86M $ 17.86M $ 17.86M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.87B $ 3.87B $ 3.87B FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M Рекорд за всички времена: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Текуща цена: $ 0.004621 $ 0.004621 $ 0.004621 Научете повече за цената на Games for a living (GFAL)

Токеномика на Games for a living (GFAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Games for a living (GFAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GFAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GFAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GFAL, разгледайте цената в реално време на токените GFAL!

Как да купя GFAL Интересувате се да добавите Games for a living (GFAL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GFAL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GFAL в MEXC сега!

История на цените на Games for a living (GFAL) Анализирането на историята на цените на GFAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GFAL сега!

Прогноза за цената за GFAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме GFAL? Нашата страница за прогноза за цената GFAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GFAL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!