Токеномика на Gelato Network (GEL) Открийте ключова информация за Gelato Network (GEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gelato Network (GEL) Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Официален уебсайт: https://gelato.network/ Бяла книга: https://docs.gelato.network/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Купете GEL сега!

Токеномика и анализ на цената за Gelato Network (GEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gelato Network (GEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.34M $ 19.34M $ 19.34M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 263.05M $ 263.05M $ 263.05M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Текуща цена: $ 0.07354 $ 0.07354 $ 0.07354 Научете повече за цената на Gelato Network (GEL)

Токеномика на Gelato Network (GEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gelato Network (GEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GEL, разгледайте цената в реално време на токените GEL!

Как да купя GEL Интересувате се да добавите Gelato Network (GEL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GEL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Gelato Network (GEL) Анализирането на историята на цените на GEL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GEL сега!

Прогноза за цената за GEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме GEL? Нашата страница за прогноза за цената GEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GEL сега!

