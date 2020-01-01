Токеномика на GCB TOKEN (GCB) Открийте ключова информация за GCB TOKEN (GCB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GCB TOKEN (GCB) GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Официален уебсайт: https://www.gcbex.com Бяла книга: https://gcbtoken.io/download/white-paper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Купете GCB сега!

Токеномика и анализ на цената за GCB TOKEN (GCB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GCB TOKEN (GCB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.22M $ 60.22M $ 60.22M Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M Рекорд за всички времена: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Текуща цена: $ 0.05011 $ 0.05011 $ 0.05011 Научете повече за цената на GCB TOKEN (GCB)

Токеномика на GCB TOKEN (GCB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GCB TOKEN (GCB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GCB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GCB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GCB, разгледайте цената в реално време на токените GCB!

История на цените на GCB TOKEN (GCB) Анализирането на историята на цените на GCB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GCB сега!

Прогноза за цената за GCB Искате ли да знаете какъв път може да поеме GCB? Нашата страница за прогноза за цената GCB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GCB сега!

