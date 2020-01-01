Токеномика на Gamer Arena (GAU) Открийте ключова информация за Gamer Arena (GAU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gamer Arena (GAU) Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Официален уебсайт: https://about.gamerarena.com/ Изследовател на блокове: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Купете GAU сега!

Токеномика и анализ на цената за Gamer Arena (GAU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gamer Arena (GAU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 807.00K $ 807.00K $ 807.00K Рекорд за всички времена: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 Текуща цена: $ 0.001614 $ 0.001614 $ 0.001614 Научете повече за цената на Gamer Arena (GAU)

Токеномика на Gamer Arena (GAU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gamer Arena (GAU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAU, разгледайте цената в реално време на токените GAU!

Как да купя GAU Интересувате се да добавите Gamer Arena (GAU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GAU в MEXC сега!

История на цените на Gamer Arena (GAU) Анализирането на историята на цените на GAU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAU сега!

Прогноза за цената за GAU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAU? Нашата страница за прогноза за цената GAU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!