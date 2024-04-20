Токеномика на Gather (GAT) Открийте ключова информация за Gather (GAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gather (GAT) Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Официален уебсайт: https://www.gather.top Бяла книга: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Изследовател на блокове: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16 Купете GAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Gather (GAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gather (GAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Рекорд за всички времена: $ 99 $ 99 $ 99 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Текуща цена: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Научете повече за цената на Gather (GAT)

Токеномика на Gather (GAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gather (GAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAT, разгледайте цената в реално време на токените GAT!

Как да купя GAT Интересувате се да добавите Gather (GAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GAT в MEXC сега!

История на цените на Gather (GAT) Анализирането на историята на цените на GAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAT сега!

Прогноза за цената за GAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAT? Нашата страница за прогноза за цената GAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAT сега!

