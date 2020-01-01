Токеномика на Gari Token (GARI) Открийте ключова информация за Gari Token (GARI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gari Token (GARI) GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Официален уебсайт: https://www.gari.network/ Бяла книга: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Купете GARI сега!

Токеномика и анализ на цената за Gari Token (GARI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gari Token (GARI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Общо предлагане: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Циркулиращо предлагане: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Рекорд за всички времена: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Текуща цена: $ 0.002067 $ 0.002067 $ 0.002067 Научете повече за цената на Gari Token (GARI)

Токеномика на Gari Token (GARI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gari Token (GARI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GARI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GARI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GARI, разгледайте цената в реално време на токените GARI!

История на цените на Gari Token (GARI) Анализирането на историята на цените на GARI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GARI сега!

Прогноза за цената за GARI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GARI? Нашата страница за прогноза за цената GARI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GARI сега!

